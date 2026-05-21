Punya Nilai Historis Perjalanan NU, Cirebon Ajukan Diri Jadi Tuan Rumah Muktamar ke-35

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |20:12 WIB
Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon, Kiai Aziz Hakim Syaerozi
JAKARTA - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon melayangkan surat permohonan kepada Ketua Panitia Muktamar NU ke-35, H Syaifullah Yusuf, agar kawasan Cirebon Raya ditunjuk sebagai lokasi penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35.

Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon, Kiai Aziz Hakim Syaerozi mengatakan, kalangan Nahdliyin di wilayah Cirebon dan sekitarnya menginginkan muktamar organisasi Islam terbesar di Indonesia itu digelar di tanah para ulama dan pesantren tua.

“Kami berkesimpulan tegas untuk mengajukan kawasan Cirebon Raya sebagai tempat Muktamar NU ke-35. Ini merupakan aspirasi nahdliyin, seluruh pesantren dan dari berbagai kalangan, baik yang berada di Cirebon maupun di luar daerah,” ujar Kiai Aziz Hakim Syaerozi, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, Cirebon memiliki banyak faktor pendukung yang dinilai layak untuk menjadi tuan rumah perhelatan akbar Nahdlatul Ulama tersebut, mulai dari nilai historis, kekuatan pesantren, hingga kesiapan infrastruktur.

Dia menjelaskan, Cirebon memiliki hubungan historis yang kuat dengan perjalanan NU. Salah satu pendiri dan tokoh besar NU berasal dari wilayah Cirebon, yakni Kiai M. Abbas Abdul Jamil dan KH Abdullah Abbas. Melalui kiprah kedua ulama tersebut, Cirebon menjadi salah satu daerah perintis perkembangan NU di Jawa Barat.

Selain itu, kawasan Cirebon juga dikenal sebagai pusat pesantren tua yang telah melahirkan ribuan santri dan ulama yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Beberapa pesantren besar yang disebutkan antara lain Buntet Pesantren, Pesantren Babakan, Pesantren Benda, dan Pesantren Gedongan yang usianya telah melampaui satu abad.

 

