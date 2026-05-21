Viral Video Ibu dan Anak Ambil HP Tertinggal di Photobox, Polisi Kantongi Identitas Pelaku

JAKARTA - Video yang memperlihatkan ibu dan anak diduga mengambil ponsel yang tertinggal di sebuah photobox di mal kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, viral di media sosial. Polisi saat ini masih memverifikasi identitas terduga pengambil dan mengimbau agar ponsel tersebut segera dikembalikan.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra mengatakan, pihaknya sudah mengetahui identitas terduga pengambil, namun pihaknya belum bisa menyimpulkan jika peristiwa itu ada pencurian.

“Kita sudah mengetahui tapi masih dalam proses verifikasinya kita belum bisa sebutkan orang ini. Namun kita nggak ngomong pencuri ya, menemukan barang tapi belum beritikad baik,” kata Roby kepada wartawan di Monas, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Polisi juga belum mengetahui motif maupun maksud dari pihak yang membawa ponsel tersebut. Meski demikian, polisi meminta pihak yang bersangkutan menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan barang yang ditemukan.

“Untuk itu juga sebenarnya kami menginformasikan atau mengimbau kepada yang bersangkutan jika memang mengetahui dia sudah terlihat ya harusnya untuk saat ini bisa memberikan itikad baik mengembalikan ke Polsek terdekat,"ujarnya.

"Kalau memang tidak ke Polsek Tanah Abang, mungkin tinggal di tempat lain silakan saja untuk mengembalikan barang yang ditemukan,”lanjutnya.

Sementara terkait informasi yang beredar soal dugaan adanya uang yang diambil melalui ponsel korban, Roby menyebut hal tersebut masih dalam proses pendalaman dan belum dapat dipastikan.