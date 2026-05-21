Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Video Ibu dan Anak Ambil HP Tertinggal di Photobox, Polisi Kantongi Identitas Pelaku

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |11:49 WIB
Viral Video Ibu dan Anak Ambil HP Tertinggal di Photobox, Polisi Kantongi Identitas Pelaku
Viral Video Ibu dan Anak Ambil HP Tertinggal di Photobox
A
A
A

JAKARTA - Video yang memperlihatkan ibu dan anak diduga mengambil ponsel yang tertinggal di sebuah photobox di mal kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, viral di media sosial. Polisi saat ini masih memverifikasi identitas terduga pengambil dan mengimbau agar ponsel tersebut segera dikembalikan.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra mengatakan, pihaknya sudah mengetahui identitas terduga pengambil, namun pihaknya belum bisa menyimpulkan jika peristiwa itu ada pencurian.

“Kita sudah mengetahui tapi masih dalam proses verifikasinya kita belum bisa sebutkan orang ini. Namun kita nggak ngomong pencuri ya, menemukan barang tapi belum beritikad baik,” kata Roby kepada wartawan di Monas, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Polisi juga belum mengetahui motif maupun maksud dari pihak yang membawa ponsel tersebut. Meski demikian, polisi meminta pihak yang bersangkutan menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan barang yang ditemukan.

“Untuk itu juga sebenarnya kami menginformasikan atau mengimbau kepada yang bersangkutan jika memang mengetahui dia sudah terlihat ya harusnya untuk saat ini bisa memberikan itikad baik mengembalikan ke Polsek terdekat,"ujarnya.

"Kalau memang tidak ke Polsek Tanah Abang, mungkin tinggal di tempat lain silakan saja untuk mengembalikan barang yang ditemukan,”lanjutnya.

Sementara terkait informasi yang beredar soal dugaan adanya uang yang diambil melalui ponsel korban, Roby menyebut hal tersebut masih dalam proses pendalaman dan belum dapat dipastikan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Photobox Pencurian HP viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218625/dprd_jember-kV5s_large.jpg
Disanksi Buntut Main Gim saat Rapat, Anggota DPRD Jember Syahri: Saya Menyesal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218619/viral-Kirq_large.jpg
Viral Penumpang Wanita Jatuh dari Peron Stasiun Manggarai, Korban Dibawa ke RS PGI Cikini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218550/viral-n86y_large.jpg
Viral Bule Jadi Korban Jambret hingga Tersungkur di Bundaran HI, Polisi Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218325/mpr_ri-gytT_large.jpg
Gaduh Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar, MPR RI Evaluasi Penggunaan Speaker 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3218021/viral-iSRB_large.jpg
Sosok Dua Juri Lomba Cerdas Cermat MPR, Harta Kekayaannya Bikin Geleng Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3218011/viral-B8o4_large.jpg
MPR Minta Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Dipertandingkan Ulang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement