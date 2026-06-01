Puncak Arus Balik Iduladha, 41 Ribu Penumpang Tiba di Stasiun Daop 1 Jakarta 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |16:10 WIB
Arusbalik libur panjang (foto: Okezone)
JAKARTA - PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta menyampaikan bahwa puncak arus balik libur panjang Idul Adha 1447 H terjadi pada Senin, 1 Juni 2026. Tercatat, sebanyak 41.534 pelanggan tiba di Stasiun Daop 1 Jakarta, sementara jumlah keberangkatan sebanyak 32.745 pelanggan.

“Puncak arus balik terjadi pada hari ini dengan jumlah kedatangan mencapai 41.534 pelanggan. KAI Daop 1 Jakarta telah mengantisipasi peningkatan volume pelanggan melalui kesiapan sarana, petugas pelayanan, pengamanan, serta koordinasi lintas unit agar perjalanan kereta api tetap berjalan dengan aman dan lancar,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, Senin (1/6/2026).

Ia menambahkan, bahwa selama periode libur iduladha atau pada 25 Mei hingga 2 Juni 2026, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan sebanyak 77 perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) setiap hari. Rinciannya 68 KA reguler, 8 KA tambahan dari Stasiun Gambir, dan 1 KA tambahan dari Stasiun Pasar Senen.

Dari total kapasitas sebanyak 363.631 tempat duduk yang disediakan selama periode tersebut, hingga saat ini telah terjual sebanyak 286.543 tiket atau dengan tingkat okupansi mencapai 79 persen.

 

