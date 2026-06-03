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KPK OTT Imigrasi Jakbar, Menteri Imipas: Baguslah, Sekalian Kita Berbenah! 

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |11:10 WIB
KPK OTT Imigrasi Jakbar, Menteri Imipas: Baguslah, Sekalian Kita Berbenah! 
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto merespons operasi tangkap tangan (OTT), yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Rabu (3/6/2026).

Agus menilai, langkah KPK tersebut dapat menjadi momentum bagi instansinya untuk melakukan perbaikan dan pembenahan internal.

"Baguslah, sekalian kita bisa berbenah ya," ujar Agus saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (3/6/2026).

Meski demikian, ia menegaskan pihaknya menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan di KPK.

"Proses hukum kita hormati, tunggu saja rilis dari KPK," tambahnya.

Sebelumnya, KPK menggelar OTT di wilayah Jakarta Barat yang salah satunya menjaring pejabat Kantor Imigrasi Jakbar. Informasi tersebut dikonfirmasi Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

"Benar (OTT) di wilayah Jakarta Barat, (pejabat) Imigrasi," kata Fitroh.

 

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