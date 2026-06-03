Penggeledahan Kejagung di Kantor BGN, Pengamanan Masih Diperketat

JAKARTA - Pengamanan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, tampak diperketat saat proses penggeledahan oleh Kejaksaan Agung masih berlangsung, Rabu (3/6/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi hingga pukul 12.33 WIB, gerbang utama kantor BGN masih tertutup dan dijaga petugas keamanan. Aktivitas di luar gedung terlihat lengang, sementara sejumlah pegawai belum dapat menjalankan aktivitas kerja secara normal.

Sejumlah pegawai tampak berada di area lobi dan halaman kantor sambil menunggu arahan lebih lanjut terkait aktivitas perkantoran selama proses penggeledahan berlangsung. Keluar-masuk pegawai dilakukan secara terbatas melalui pengawasan petugas yang berjaga di area gerbang.

Informasi yang dihimpun menyebutkan sejumlah personel TNI dan kepolisian telah berada di dalam gedung untuk membantu pengamanan dan pengaturan akses selama proses penggeledahan. Seorang personel TNI juga sempat terlihat berada di halaman kantor.

Di tengah situasi tersebut, sejumlah karangan bunga ucapan selamat masih berjajar di depan kantor BGN. Bahkan, pada siang hari terlihat ada pihak yang mengantarkan karangan bunga baru ke lokasi.