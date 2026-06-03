Ditunjuk Prabowo Jadi Kepala BGN, Nanik: Amanah dan Tanggung Jawab yang Berat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menggantikan Dadan Hindayana. Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 2 Juni 2026.

Nanik menyampaikan, bahwa amanah baru yang diembannya merupakan tanggung jawab besar, terutama dalam mengawal program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Terima kasih atas ucapan selamat dan doanya. Ini amanah yang sangat besar dan tanggung jawab yang berat bagi saya," ujar Nanik, Rabu (3/6/2026).

Ia menegaskan, komitmennya untuk memastikan program MBG berjalan optimal, dengan fokus pada peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus memberi dampak bagi perekonomian masyarakat.

"Kami ingin memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi terbaik, sekaligus mendorong pergerakan ekonomi rakyat," tambahnya.