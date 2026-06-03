Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Karangan Bunga Berjejer di Kantor BGN, Ada Pesan Menohok!

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |11:59 WIB
Karangan Bunga Berjejer di Kantor BGN, Ada Pesan Menohok!
Karangan bunga di kantor BGN (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah karangan bunga berjajar rapi di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026), usai pergantian pimpinan lembaga tersebut sehari sebelumnya. Karangan bunga itu juga terlihat bersamaan dengan aktivitas penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sebagian besar karangan bunga berisi ucapan selamat kepada pimpinan baru BGN, khususnya Nanik Deyang yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana.

Ucapan selamat itu datang dari berbagai pihak, termasuk sejumlah perusahaan pelat merah seperti Peruri dan BNI. Karangan bunga tersebut berjajar di area depan kantor dan menjadi perhatian warga yang melintas.

Namun, di antara deretan karangan bunga tersebut terdapat satu karangan bunga dengan pesan mencolok. Karangan bunga itu bertuliskan, “Terima kasih Bapak Presiden atas dipecatnya Dadan-Sony-Lodewyk. Selamat bertugas pimpinan BGN yang baru,” dan mengatasnamakan Gema Kosgoro.

Tulisan tersebut menarik perhatian sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Kebon Sirih. Seorang pengemudi ojek daring yang hendak mengantar pesanan sempat berhenti sejenak untuk mengabadikan karangan bunga tersebut menggunakan telepon genggamnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222184//sufmi_dasco_ahmad-W8pw_large.jpg
Dukung Pergantian Pimpinan BGN, Dasco Minta Fokus Perbaiki Kinerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/320/3222182//nanik-c7zS_large.jpg
Profil Nanik S Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional yang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222179//menteri_sekretaris_negara_prasetyo_hadi-8VSj_large.jpg
Prabowo Harap Pimpinan Baru BGN Percepat Program Prioritas dan Perbaiki Tata Kelola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222178//kepala_bgn-ZUWs_large.jpg
Dadan Dicopot, Prabowo Tunjuk Nanik S. Deyang Jadi Kepala BGN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/320/3222177//kepala_bgn_dadan_dicopot-VH3E_large.png
Prabowo Copot Dadan Hindayana Sebagai Kepala BGN, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222149//presiden_prabowo_subianto-jHqM_large.jpg
Prabowo Dengar Cita-Cita Siswa SMPN 111: Ingin Jadi Presiden hingga Bawa Indonesia ke Piala Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement