Karangan Bunga Berjejer di Kantor BGN, Ada Pesan Menohok!

JAKARTA - Sejumlah karangan bunga berjajar rapi di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026), usai pergantian pimpinan lembaga tersebut sehari sebelumnya. Karangan bunga itu juga terlihat bersamaan dengan aktivitas penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sebagian besar karangan bunga berisi ucapan selamat kepada pimpinan baru BGN, khususnya Nanik Deyang yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana.

Ucapan selamat itu datang dari berbagai pihak, termasuk sejumlah perusahaan pelat merah seperti Peruri dan BNI. Karangan bunga tersebut berjajar di area depan kantor dan menjadi perhatian warga yang melintas.

Namun, di antara deretan karangan bunga tersebut terdapat satu karangan bunga dengan pesan mencolok. Karangan bunga itu bertuliskan, “Terima kasih Bapak Presiden atas dipecatnya Dadan-Sony-Lodewyk. Selamat bertugas pimpinan BGN yang baru,” dan mengatasnamakan Gema Kosgoro.

Tulisan tersebut menarik perhatian sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Kebon Sirih. Seorang pengemudi ojek daring yang hendak mengantar pesanan sempat berhenti sejenak untuk mengabadikan karangan bunga tersebut menggunakan telepon genggamnya.