Sosok Iptu Priscilla Tissy Atotoy, Polwan Cantik yang Viral Kini Digeser ke Propam Mabes Polri

JAKARTA – Nama Iptu Priscilla Tissy Atotoy kembali menjadi sorotan di tengah masyarakat. Polisi wanita (Polwan) yang berdinas di Satlantas Polresta Manado kini mendapat penugasan baru di lingkungan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Informasi yang diterima Okezone, Rabu (3/6/2026), perpindahan tugas ke Divisi Propam Polri dinilai menjadi langkah penting dalam perjalanan kariernya.

Divisi Propam sendiri merupakan salah satu unsur strategis di tubuh Polri yang memiliki peran dalam pengawasan internal, penegakan disiplin, serta pembinaan kode etik profesi anggota kepolisian.

Sejumlah kalangan menilai penempatan personel muda yang memiliki rekam jejak baik merupakan bagian dari upaya regenerasi dan penguatan institusi dalam mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.

Iptu Priscilla Tissy Atotoy juga kerap menjadi sorotan publik karena kepribadiannya yang ramah dan penampilannya yang menarik, sehingga memiliki banyak pengikut di berbagai platform media sosial.

Perpindahan Iptu Priscilla ke Propam Mabes Polri diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia.

(Fahmi Firdaus )

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