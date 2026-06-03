Penyidik Jampidsus Kejagung Datangi Kantor BGN, Penggeledahan Masih Berlangsung

JAKARTA - Penggeledahan yang dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, masih berlangsung hingga Rabu (3/6/2026) sore.

Sejumlah penyidik Kejaksaan Agung terlihat kembali memasuki kantor BGN saat proses penggeledahan berjalan.

Pantauan Okezone di lokasi, rombongan penyidik dari Jampidsus memasuki area kantor BGN. Sebanyak sembilan orang penyidik terlihat datang menggunakan satu unit kendaraan Toyota Hiace yang diparkir di luar kompleks kantor.

Setelah turun dari kendaraan, para penyidik langsung berjalan memasuki area kantor BGN. Mereka tidak memberikan keterangan kepada awak media yang telah menunggu di lokasi sejak pagi hari.

Kedatangan rombongan penyidik tersebut turut mendapat pengawalan. Dua personel TNI berseragam loreng tampak mendampingi rombongan saat memasuki area kantor.

Hingga sore hari, pengamanan di kantor BGN masih terlihat ketat. Gerbang utama tetap dijaga petugas keamanan dan akses keluar-masuk lingkungan kantor masih dibatasi.