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Catatkan Sejarah! 15 Perempuan Ditunjuk Jadi Kepala KUA

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |07:44 WIB
Catatkan Sejarah! 15 Perempuan Ditunjuk Jadi Kepala KUA
Catatkan Sejarah! 15 Perempuan Ditunjuk Jadi Kepala KUA
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JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) melantik 15 perempuan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Mereka berasal dari unsur Penyuluh Agama Islam di seluruh Indonesia.

Pelantikan ini menjadi bagian dari implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 dan KMA Nomor 1644 Tahun 2025 yang membuka kesempatan bagi Penyuluh Agama Islam untuk menduduki jabatan Kepala KUA.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, mengatakan, pelantikan tersebut menandai era baru kepemimpinan KUA yang lebih inklusif dan berorientasi pada penguatan layanan keagamaan.

“Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh fungsi KUA dapat dijalankan secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Jumat (5/6/2026).

Abu Rokhmad menjelaskan, transformasi KUA tidak hanya menyangkut perubahan struktur kelembagaan, tetapi juga penguatan kualitas pelayanan. Karena itu, pemerintah memberikan ruang yang sama bagi pejabat fungsional Penghulu maupun Penyuluh Agama Islam untuk berkontribusi memimpin KUA.

Hal ini kata dia juga sejalan dengan visi Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menempatkan KUA sebagai garda terdepan layanan keagamaan.

“Dengan kesempatan yang sama bagi penghulu dan penyuluh agama Islam, diharapkan seluruh fungsi KUA dapat terlaksana maksimal dan seluruh jenis layanan KUA dapat disediakan secara proporsional,” ujar Abu Rokhmad.

Menurutnya, kehadiran perempuan dalam kepemimpinan KUA menjadi bagian penting dari penguatan layanan yang semakin dekat dengan masyarakat.

Pengalaman panjang para penyuluh perempuan dalam mendampingi keluarga, majelis taklim, dan komunitas keagamaan dinilai menjadi modal berharga dalam mengembangkan layanan KUA yang lebih responsif.

 

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