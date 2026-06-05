KPK Angkut Moge hingga Mobil Mewah Usai Geledah Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengangkut sejumlah motor gede (moge), dua mobil mewah, dan beberapa unit sepeda seusai menggeledah rumah eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim yang berada di Jalan Brawijaya Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pantauan di lokasi, truk towing mulai keluar sekira pukul 19.01. Truk pertama, tidak diketahui jenis kendaraan yang diangkut lantaran ditutupi kain. Truk towing kedua, terlihat membawa empat moge dan sejumlah sepeda.

Setelah itu, terlihat dua mobil mewah merek Porsche menyusul truk towing keluar dari kediaman Silmy. Baik pada truk towing maupun mobil Porsche, terdapat personel Brimob yang duduk di kursi samping sopir.

Sejumlah kendaraan minibus yang dikendarai tim penyidik pun turut meninggalkan lokasi. Dengan demikian, penggeledahan ini selesai.

Diketahui, Silmy Karim dan tujuh orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).