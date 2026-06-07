KKB Papua yang Tembak Mati Karyawan Freeport Ditangkap!

JAKARTA – Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap seorang pria berinisial YM (24) yang diduga anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) wilayah Kepala Air, Kodap III Ilaga. Ia ditangkap pada Sabtu, 6 Juni 2026, di kawasan Pasar Kago, Kota Ilaga, Kabupaten Puncak.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2026 Kombes Yusuf Sutejo menjelaskan penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/1/III/2026/SPKT/Sat Reskrim/Polsek Tembagapura/Polres Mimika/Polda Papua Tengah tanggal 11 Maret 2026.

“YM diamankan oleh personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 terkait kasus penembakan terhadap almarhum Simson Mulia, karyawan PT Freeport Indonesia, yang terjadi di Area Ngapua Reklamasi Enviro Bunaken Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika,” kata Yusuf, Minggu (7/6/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan, ia menyebut YM juga diduga turut terlibat dalam aksi penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian kepala saat berada di bak sebuah kendaraan pikap yang terparkir di lokasi kejadian.

“Dari hasil pemeriksaan awal, penyidik menduga YM berperan sebagai pemantau pergerakan petugas keamanan dan masyarakat menggunakan teropong saat aksi berlangsung. Peristiwa tersebut diduga dilakukan bersama sejumlah anggota kelompok lainnya, termasuk JM (meninggal dunia) dan BM alias N yang saat ini masih dalam proses pencarian,” ujarnya.