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Perantara Pemasok Senpi dan Amunisi ke KKB Papua Pegunungan Ditangkap 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |15:35 WIB
Perantara Pemasok Senpi dan Amunisi ke KKB Papua Pegunungan Ditangkap 
Pemasok Senpi KKB Papua Pegunungan Ditangkap (foto: Freepik)
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JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz (ODC) 2026 bersama Polres Sarmi menangkap seorang pria berinisial YK (52), yang diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi, kepada jaringan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Papua Pegunungan. 

Penangkapan dilakukan pada Sabtu, 6 Juni 2026, di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, Papua, setelah personel memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan di lokasi tersebut.

"Kasus ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan jaringan pemasok senjata dan amunisi yang diduga menyuplai kebutuhan kelompok bersenjata di wilayah Yalimo dan Yahukimo," kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2026, Kombes Yusuf Sutejo, Minggu (7/6/2026).

Sejak dimulainya operasi penegakan hukum pada Maret 2026, personel Satgas Damai Cartenz telah menangkap sejumlah pelaku yang memiliki peran berbeda dalam jaringan tersebut, mulai dari penyandang dana, pembeli, penyedia amunisi, hingga perantara transaksi.

“Berdasarkan dari hasil penyidikan, YK pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok yang dipimpin Simeon Payage,” ujarnya.

 

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