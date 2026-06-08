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Misteri 'Hadiah' di Suratnya, Sony Sonjaya Minta Tanya ke Nanik S Deyang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |17:58 WIB
Misteri 'Hadiah' di Suratnya, Sony Sonjaya Minta Tanya ke Nanik S Deyang
Nanik S Deyang dan Sony Sonjaya (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Pengacara mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya, Krisna Murti, buka suara terkait surat yang dituliskan kliennya itu untuk Kepala BGN Nanik S. Deyang. Krisna mengaku telah mempertanyakan kepada Sony terkait pesan yang diunggah tersebut.

“Saya tanya itu, saya bilang ‘Bang, apa sih Bang yang surat yang Abang bikin lalu kemarin, kan masuk di media sosial terkait surat itu?’,” cerita Krisna, Senin (8/6/2026).

Sony, kata dia, justru meminta agar makna dari hadiah tersebut ditanyakan kepada Nanik yang baru ditunjuk sebagai Kepala BGN. Krisna menyebut Nanik memahami arti dari hadiah yang dituliskan oleh Sony dalam surat tersebut.

“(Dijawab) ya kau tanyakan sendirilah sama orangnya itu’ dia bilang. ‘Kau tanyakan sendirilah dengan orangnya,” ujar dia.

Diketahui, selain Sony Sonjaya, eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada BGN periode 2025-2026.

Sebelumnya, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu 3 Juni 2026. Namun, sebelum Sony ditangkap Kejagung, dirinya terlebih dahulu menuliskan sebuah pesan untuk Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang.

Pesan lewat secarik kertas itu ditulis tangan oleh Sony dan dibagikan lewat akun Instagram pribadinya @sonysonjayabd. Dia memberikan selamat atas terpilihnya Nanik S. Deyang yang menggantikan Dadan Hindayana, yang juga ditetapkan tersangka oleh Kejagung.

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