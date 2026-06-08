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Sony Sonjaya Bakal Bongkar Proses Tender Motor hingga Kaus Kaki di BGN

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |19:28 WIB
Sony Sonjaya Bakal Bongkar Proses Tender Motor hingga Kaus Kaki di BGN
Sony Sonjaya (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, bakal membongkar proses tender pengadaan motor listrik hingga kaus kaki di BGN. Sony Sonjaya merupakan tersangka kasus dugaan korupsi di BGN yang ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) lalu mengajukan diri sebagai justice collaborator.

“Yang akan lebih besar lagi di dalam pemeriksaan besok bahwa klien kami akan mengungkap bagaimana proses daripada tender seperti motor, lalu IT, kemudian tablet, lalu ada pengadaan kaus kaki dan sebagainya,” kata kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, Senin (8/6/2026).

Krisna menegaskan, kliennya tidak membidangi hal-hal tersebut. Namun, ia mengungkap, bahwa Sony bakal blak-blakan sebagai JC. “Itu akan diungkap lebih besar lagi oleh klien kami dan dipastikan bahwa klien kami tidak membidangi daripada pengadaan-pengadaan itu,” ujar dia.

Ia menjelaskan pengajuan JC bukan merupakan upaya kliennya untuk menghindar dari jerat hukum. Upaya tersebut, kata dia, dilakukan Sony sebagai sikap kooperatif dalam membongkar keterlibatan aktor-aktor lain yang memiliki peran lebih besar dalam korupsi program makan bergizi gratis (MBG).

“Kita bukan menghindar dari permasalahan hukum, tapi kita ingin mengungkap dan kooperatif mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini. Jadi, sekali lagi kita bukan menghindar persoalan hukum klien kami,” ungkapnya.

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