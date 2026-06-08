Gempa Dahsyat M7,7 Pusatnya di Mindanao Filipina, 12 Wilayah Indonesia Siaga Tsunami

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk 22 wilayah pesisir Indonesia pascagempa M7,7 yang berpusat di Mindanao, Filipina, tepatnya 244 Km Barat Laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara.

BMKG menyebut, dari 22 wilayah pesisir Indonesia itu, sebanyak 12 wilayah dalam status siaga dan 10 lainnya waspada tsunami.

“Pemutakhiran Peringatan Dini Tsunami, telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan:7.7, lokasi: 244 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT, waktu:08-Jun-26 06:37:42 WIB,” tulis BMKG dalam keterangannya Senin (8/6/2026).

“Berpotensi Tsunami di wilayah: GORONTALO, KALTIM, MALUT, SULTENG, SULUT. 244 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT. Potensi TSUNAMI untuk diteruskan pada masyarakat,”lanjut keterangan BMKG.

BMKG memberikan saran dan arahan terkait status peringatan tsunami. Pemerintah Daerah yang berada pada status "Awas" diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi menyeluruh.