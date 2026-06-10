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Antisipasi Judi Selama Piala Dunia 2026, Polri Aktifkan Satgas Anti-Mafia Bola

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |16:59 WIB
Antisipasi Judi Selama Piala Dunia 2026, Polri Aktifkan Satgas Anti-Mafia Bola
Kapolri Jenderal Listyo Listyo Sigit Prabowo.
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JAKARTA - Menjelang gelaran Piala Dunia 2026, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan mengaktifkan kembali Satgas Anti-Mafia Bola. Langkah ini dilakukan Kapolri guna mencegah terjadinya praktik tindak pidana judi bola selama berlangsungnya pesta sepak bola tersebut.

"Satgas ini akan kita hidupkan kembali, sehingga di satu sisi jangan sampai nanti Piala Dunia ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan pelanggaran," kata Sigit kepada wartawan di Mabes Polri, Rabu (10/6/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Sigit juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mengotori momentum Piala Dunia dengan aksi-aksi pidana seperti perjudian. Ia meminta agar pertandingan antarnegara dapat dinikmati sebagai tontonan bersama dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas antarpendukung.

"Kami minta untuk masyarakat, karena Piala Dunia adalah tontonan bersama yang mengutamakan sportivitas dalam hal olahraga, tentunya kita menonton dengan suasana yang penuh dengan sportif," ujar Sigit.

"Jangan sampai nanti dikotori oleh hal-hal yang kemudian justru malah merusak dari semangat sportivitas itu, antara lain dengan adanya penyelenggaraan masalah judi," tambah Sigit menekankan.

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