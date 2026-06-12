Mahasiswa Demo, Pengendara Kompak Bunyikan Klakson sebagai Bentuk Dukungan

JAKARTA – Sejumlah pengendara kompak membunyikan klakson saat melewati massa aksi mahasiswa Aliansi UNJ Melawan yang menggelar unjuk rasa di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Jumat (12/6/2026). Respons tersebut disambut antusias oleh para mahasiswa yang membawa berbagai poster berisi tuntutan dan ajakan kepada masyarakat untuk menyuarakan dukungan.

Pantauan di lokasi, massa aksi yang didominasi mahasiswa mengenakan almamater berwarna hijau memenuhi sebagian badan jalan. Mereka membawa bendera organisasi kemahasiswaan serta sejumlah spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Beberapa mahasiswa terlihat mengangkat poster bertuliskan, “Bunyikan Klakson Kalau Setuju,” yang ditujukan kepada para pengguna jalan. Tak lama berselang, sejumlah kendaraan roda dua maupun roda empat yang melintas merespons dengan membunyikan klakson sebagai tanda dukungan terhadap aksi tersebut.

Sorak sorai massa pun terdengar setiap kali klakson kendaraan berbunyi. Sejumlah peserta aksi tampak melambaikan tangan dan mengacungkan jempol kepada para pengendara yang memberikan respons positif.

Di tengah berlangsungnya aksi, aparat kepolisian terlihat berjaga dan mengatur arus lalu lintas guna memastikan kegiatan unjuk rasa tetap berjalan tertib serta tidak mengganggu mobilitas masyarakat secara berlebihan.

Meski sempat menyebabkan perlambatan kendaraan di sekitar lokasi, arus lalu lintas masih dapat bergerak dengan pengaturan petugas di lapangan. Massa aksi terus menyampaikan aspirasi mereka secara bergantian melalui pengeras suara sambil mengajak masyarakat yang melintas untuk menunjukkan dukungan dengan membunyikan klakson.

Aksi berlangsung dalam suasana tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini ditulis, para mahasiswa masih bertahan di lokasi sambil melanjutkan orasi dan menggalang dukungan dari pengguna jalan yang melintas.

(Arief Setyadi )

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