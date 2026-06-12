Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahasiswa Demo, Pengendara Kompak Bunyikan Klakson sebagai Bentuk Dukungan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |16:34 WIB
Mahasiswa Demo, Pengendara Kompak Bunyikan Klakson sebagai Bentuk Dukungan
Pengendara kompak bunyikan klakson sebagai bentuk dukungan ke mahasiswa (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah pengendara kompak membunyikan klakson saat melewati massa aksi mahasiswa Aliansi UNJ Melawan yang menggelar unjuk rasa di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Jumat (12/6/2026). Respons tersebut disambut antusias oleh para mahasiswa yang membawa berbagai poster berisi tuntutan dan ajakan kepada masyarakat untuk menyuarakan dukungan.

Pantauan di lokasi, massa aksi yang didominasi mahasiswa mengenakan almamater berwarna hijau memenuhi sebagian badan jalan. Mereka membawa bendera organisasi kemahasiswaan serta sejumlah spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Beberapa mahasiswa terlihat mengangkat poster bertuliskan, “Bunyikan Klakson Kalau Setuju,” yang ditujukan kepada para pengguna jalan. Tak lama berselang, sejumlah kendaraan roda dua maupun roda empat yang melintas merespons dengan membunyikan klakson sebagai tanda dukungan terhadap aksi tersebut.

Sorak sorai massa pun terdengar setiap kali klakson kendaraan berbunyi. Sejumlah peserta aksi tampak melambaikan tangan dan mengacungkan jempol kepada para pengendara yang memberikan respons positif.

Di tengah berlangsungnya aksi, aparat kepolisian terlihat berjaga dan mengatur arus lalu lintas guna memastikan kegiatan unjuk rasa tetap berjalan tertib serta tidak mengganggu mobilitas masyarakat secara berlebihan.

Meski sempat menyebabkan perlambatan kendaraan di sekitar lokasi, arus lalu lintas masih dapat bergerak dengan pengaturan petugas di lapangan. Massa aksi terus menyampaikan aspirasi mereka secara bergantian melalui pengeras suara sambil mengajak masyarakat yang melintas untuk menunjukkan dukungan dengan membunyikan klakson.

Aksi berlangsung dalam suasana tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini ditulis, para mahasiswa masih bertahan di lokasi sambil melanjutkan orasi dan menggalang dukungan dari pengguna jalan yang melintas.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/338/3224167/demonstrasi-IeqY_large.jpg
Aliansi UNJ Melawan Gelar Longmarch, Lalu Lintas di Jalan Pemuda Jaktim Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224136/rekayasa_lalu_lintas-KYHI_large.jpg
Mahasiswa Demo di Tiga Titik Jakarta, Rekayasa Lalin Diberlakukan Situasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224132/demonstrasi-WROj_large.jpg
Larang Demo di HI, Polisi Minta Mahasiswa Geser Titik Aksi ke DPR-Patung Kuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/338/3211042/admin_bekasi_menggugat-pyRm_large.jpg
Admin Akun Bekasi Menggugat Divonis 7 Bulan Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3211028/delpedro-ONaj_large.jpg
Kejagung Ajukan Kasasi Terkait Vonis Bebas Delpedro dkk di Kasus Demo Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205515/viral-eHTF_large.jpg
5 Fakta Delpdero Cs Divonis Bebas dalam Kasus Penghasutan Demo Agustus 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement