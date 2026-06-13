Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Modus Judi Berkedok Timezone yang Digerebek Polisi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |16:31 WIB
Ini Modus Judi Berkedok Timezone yang Digerebek Polisi
Judi Berkedok Timezone (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggerebek dua lokasi yang dijadikan tempat judi berkedok Timezone, di wilayah Jakarta Barat (Jakbar) dan Jakarta Utara (Jakut). Polisi mengungkap modus dari judi tersebut. 

Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim mengungkapkan, modus dari arena tersebut menyediakan banyak permainan. 

"Perjudian tersebut bermodus permainan timezone yang didalamnya terdapat permainan mickey mouse, roulette, naga putar, bola angin, tembak burung/ ikan/ naga, kstu paman, hingga slot," kata Abdul, Sabtu (13/6/2026). 

Menurut Abdul, para pemain melakukan deposit secara cash maupun transfer yang kemudian dikonversi menjadi voucher.

"Dari voucher tersebut, pemain menukarkan koin untuk bermain pada mesin perjudian, dimana setelah bermain koin dapat ditukarkan kembali menjadi emas maupun uang cash/uang secara transfer," ujarnya.

Sebelumnya, Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggerebek dua lokasi yang dijadikan tempat judi berkedok Timezone di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. 

"Jatanras Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan 2 lokasi Perjudian yang berkedok permainan Timezone di Jakbar dan Jakut. Penangkapan dipimpin oleh Kanit II Jatanras AKP Reza Arif Hadafi," kata Abdul. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/337/3224316//judi-NtqM_large.jpg
Polda Metro Gerebek Judi Berkedok Timezone di Jakbar-Jakut, 60 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/337/3224287//demo-UWrC_large.jpg
Kronologi Penangkapan 2 Orang yang Bawa Molotov saat Demo Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224210//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-Z2S4_large.jpg
Polisi Tegaskan Bundaran HI Tak Boleh Jadi Lokasi Demo, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/338/3224070//ilustrasi-DI73_large.jpg
Polda Metro Jaya Siapkan 4.151 Personel Kawal Aksi Demo Mahasiswa di Monas Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/338/3223728//polri-MITx_large.jpg
Islah Bahrawi Diperiksa Polda Metro Terkait Kasus Dugaan Penghasutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/338/3223689//dirkrimum_polda_metro_jaya_kombes_pol_iman_imanuddin-UXBW_large.jpg
Polisi Lacak Aset Bos Hanania Travel, Upaya Kembalikan Kerugian Calon Jamaah Umrah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement