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Polisi Selidiki Motif Percobaan Penculikan Lansia di PIK

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |18:10 WIB
Polisi Selidiki Motif Percobaan Penculikan Lansia di PIK
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi (foto: Okezone)
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JAKARTA - Polisi masih memburu pelaku percobaan penculikan terhadap seorang pria lanjut usia (lansia) berinisial GH (70) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara.

Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan, AKP Sampson Sosa Hutapea, mengatakan korban berhasil selamat setelah memberikan perlawanan saat pelaku berusaha memaksanya masuk ke dalam mobil.

"Untungnya korban melakukan perlawanan sehingga pelaku tidak berhasil melakukan penculikan tersebut dan pergi dari tempat kejadian perkara (TKP)," kata Sampson, Sabtu (13/6/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban mengaku sedang berolahraga pagi di sekitar rumahnya ketika tiba-tiba didatangi seorang pria yang turun dari mobil dan berusaha memaksanya masuk ke kendaraan tersebut.

Namun, GH melakukan perlawanan dan berteriak meminta pertolongan. Aksi itu membuat pelaku panik dan memilih melarikan diri dengan kembali masuk ke mobilnya.

Sampson mengatakan hingga kini polisi masih mendalami motif di balik percobaan penculikan tersebut. Penyidik juga tengah menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian untuk mengidentifikasi para pelaku.

"Motifnya masih kami dalami. Tim sedang menelusuri titik-titik CCTV yang mengarah ke TKP dan melakukan penyelidikan. Kami berharap dalam waktu dekat dapat mengungkap para pelaku," ujarnya.

 

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Topik Artikel :
PIK Kasus Penculikan Penculikan
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