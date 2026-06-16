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Kolonel TNI Menjadi Prajurit RI Pertama yang Lulus National Defence College Yordania

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |20:05 WIB
Kolonel TNI Menjadi Prajurit RI Pertama yang Lulus National Defence College Yordania
Kolonel Inf Achmad Fikri Dalimunthe lulus dari National Defence College Yordania dengan predikat Excellent.
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JAKARTA - Perwira TNI Angkatan Darat, Kolonel Inf Achmad Fikri Dalimunthe, menjadi prajurit TNI pertama yang menyelesaikan pendidikan di Royal Jordanian National Defence College (RJNDC), Yordania. Dalam pendidikan tersebut, Fikri juga meraih gelar Master in Management and Strategic Studies dengan predikat Excellent.

Prosesi wisuda RJNDC Angkatan ke-23 Tahun Akademik 2025–2026 berlangsung di Amman, Yordania, Senin (15/6/2026). Upacara dipimpin Pangeran Faisal bin Al Hussein, adik Raja Yordania Abdullah II, serta dihadiri sejumlah pejabat Yordania, perwakilan negara sahabat, dan Duta Besar RI untuk Yordania dan Palestina, Ade Padmo Sarwono.

"Keberhasilan ini menjadi tonggak sejarah bagi TNI sekaligus bukti bahwa sumber daya manusia TNI AD mampu bersaing dan berprestasi di lingkungan pendidikan strategis internasional," tulis Dinas Penerangan TNI AD (Dispenad), Selasa (16/6/2026).

RJNDC merupakan lembaga pendidikan strategis setingkat Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang menyiapkan calon pemimpin sipil dan militer pada level kebijakan nasional. Program pendidikan berlangsung selama satu tahun, mulai 29 Juni 2025 hingga 15 Juni 2026.

Pada tahun akademik ini, RJNDC diikuti 146 peserta yang terdiri atas 76 peserta dari Yordania dan 70 peserta internasional dari 13 negara, termasuk Indonesia. Selain menyelesaikan pendidikan strategis, Achmad Fikri juga mengikuti program magister dan memperoleh Postgraduate Diploma in National Resource Management and Military Sciences.

Selama pendidikan, peserta mendapatkan materi terkait keamanan nasional, geopolitik, geostrategi, hubungan internasional, manajemen sumber daya nasional, hingga perumusan kebijakan strategis.

(Rahman Asmardika)

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