Ajukan Tambahan Rp762 Miliar, Ketua KPK: Kami Tidak Muluk-muluk

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp762,3 miliar. Usulan tersebut disampaikan setelah lembaga antirasuah itu memperoleh pagu indikatif sebesar Rp1,23 triliun.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan, permintaan tambahan anggaran itu berkaitan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas KPK, mulai dari penindakan, pencegahan, hingga koordinasi supervisi dan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Setyo juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul, Jawa Barat.

"Beliau memberikan sebuah statement 'berapapun yang dibutuhkan'. Oleh karena itu tentu berkaitan dengan pernyataan tersebut, ini akan relevan dengan permintaan yang kami usulkan, atau mengusulkan tambahan terhadap pagu 2027 sebesar Rp762,30 miliar," kata Setyo, Rabu (17/6/2026).