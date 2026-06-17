Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ajukan Tambahan Rp762 Miliar, Ketua KPK: Kami Tidak Muluk-muluk

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |16:49 WIB
Ajukan Tambahan Rp762 Miliar, Ketua KPK: Kami Tidak Muluk-muluk
Ketua KPK Setyo Budiyanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp762,3 miliar. Usulan tersebut disampaikan setelah lembaga antirasuah itu memperoleh pagu indikatif sebesar Rp1,23 triliun.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan, permintaan tambahan anggaran itu berkaitan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas KPK, mulai dari penindakan, pencegahan, hingga koordinasi supervisi dan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Setyo juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul, Jawa Barat.

"Beliau memberikan sebuah statement 'berapapun yang dibutuhkan'. Oleh karena itu tentu berkaitan dengan pernyataan tersebut, ini akan relevan dengan permintaan yang kami usulkan, atau mengusulkan tambahan terhadap pagu 2027 sebesar Rp762,30 miliar," kata Setyo, Rabu (17/6/2026).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPR RI Anggaran KPK KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3224994//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-T98K_large.jpg
Kasus Pengurusan Izin Tinggal WNA, 11 Orang Saksi Dipanggil KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3224993//kpk-jfIg_large.jpg
Korupsi Pekalongan, KPK Panggil 14 Saksi Termasuk Wakil Ketua DPRD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3224969//kpk-pFZV_large.jpg
KPK Panggil Eks Stafsus Menag Terkait Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3224961//polri-XCy6_large.jpg
BBM Naik, Polri Minta Anggarannya Ditambah Rp66,1 Triliun untuk 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3224927//setyo_budiyanto-lJ15_large.jpg
Ketua KPK Bongkar Mentalitas ASN yang Jadi Pintu Masuk Korupsi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3224894//ilustrasi-JeIh_large.jpg
DPR RI Kecam Keras Penganiayaan PMI di Malaysia, Minta Kemlu Lobi Pelaku Dihukum Berat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement