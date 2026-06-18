Jelang Hari Bhayangkara, Anggota Polres Bogor Patungan Bangun 8 Rumah Warga

JAKARTA – Polres Bogor membangun delapan rumah warga melalui program Rumah ASRI (Aman, Sehat, Rapi, Indah) yang seluruh pendanaannya berasal dari patungan anggota kepolisian menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan, pembangunan delapan unit rumah tersebut merupakan tahap kedua program Rumah ASRI yang dilaksanakan di sejumlah wilayah hukum Polsek jajaran.

"Program ini merupakan bentuk kepedulian sosial anggota Polres Bogor kepada masyarakat. Seluruh sumber pendanaannya berasal dari swadaya internal melalui Program Polisi Baik," ujar Wikha, Kamis (18/6/2026).

Pembangunan tahap kedua dilakukan setelah Polres Bogor menyelesaikan pembangunan 13 unit rumah pada tahap pertama yang telah diserahterimakan dan ditempati oleh para penerima manfaat.

Delapan rumah yang dibangun pada tahap kedua tersebar di wilayah Polsek Caringin, Cibungbulang, Megamendung, Cileungsi, Cigudeg, Klapanunggal, Gunung Putri, dan Citeureup.

Wikha melanjutkan, program tersebut dilandasi pemahaman bahwa rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berpengaruh terhadap kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup keluarga.

Selain memperbaiki kondisi fisik bangunan, Polres Bogor juga memastikan rumah yang dibangun memenuhi standar kelayakan, mulai dari sanitasi, pencahayaan alami, hingga sirkulasi udara yang memadai untuk mendukung lingkungan hunian yang sehat.