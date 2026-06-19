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Tangkap Roy Suryo dan Dokter Tifa, Polisi: Pelimpahan Tersangka dan Barbuk ke JPU

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |14:56 WIB
Tangkap Roy Suryo dan Dokter Tifa, Polisi: Pelimpahan Tersangka dan Barbuk ke JPU
Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin (foto: Okezone)
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JAKARTA - Dit Reskrimum Polda Metro Jaya akhirnya mengonfirmasi penangkapan Roy Suryo, dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa terkait kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi). 

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengungkapkan, bahwa penangkapan tersebut untuk kebutuhan pelimpahan tersangka dan barang bukti. 

"Upaya hukum yang kami lakukan adalah bagian dari rangkaian pelaksanaan pelimpahan tersangka, dan barang bukti dari penyidik kepada JPU," kata Iman dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jumat (19/6/2026). 

Iman menegaskan, dalam pelimpahan tersangka dan barang bukti ini, penyidik juga bakal melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para tersangka. 

"Akan melakukan serangkaian pengecekan kesehatan pada tersangka sehingga dapat dipastikan mengenai kesehatan jasmani dan rohani para tersangka," ujar Iman. 

 

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