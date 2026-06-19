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WFH Ala Prabowo, Mensesneg: Hari Ini Work From Hambalang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |16:25 WIB
WFH Ala Prabowo, Mensesneg: Hari Ini Work From Hambalang
Mensesneg Prasetyo (foto: Okezone)
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BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menjalani work from home (WFH), di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (19/6/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum mencabut kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat. Ia pun berkelakar bahwa huruf "H" dalam WFH dapat diartikan sebagai Hambalang.

"Kebetulan ini hari Jumat, dan sampai hari ini kebijakan tentang WFH belum dicabut. Jadi, Bapak Presiden berkegiatan di rumah. WFH, H-nya bisa diganti Hambalang," kata Prasetyo di Hambalang.

Prasetyo mengatakan, Prabowo menerima sejumlah tamu di Hambalang pada hari ini. Di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir serta pelatih Tim Nasional Indonesia, John Herdman.

"Dari tadi pagi beliau menerima beberapa tamu. Sore hari ini beliau juga menerima Menteri Pemuda dan Olahraga bersama pelatih tim nasional kita," ujarnya.

 

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