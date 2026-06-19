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Usai Ditemui Wakil Ketua DPR, Ratusan Mahasiswa Bubarkan Diri

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |21:04 WIB
Usai Ditemui Wakil Ketua DPR, Ratusan Mahasiswa Bubarkan Diri
Mahasiswa Bubarkan Diri di Depan DPR (foto: Okezone)
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JAKARTA - Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti dan Universitas Esa Unggul mulai membubarkan diri dari depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026) malam sekitar pukul 20.00 WIB. Pembubaran dilakukan usai mereka ditemui Wakil Ketua DPR RI.

Pantauan Okezone di lokasi, para mahasiswa membubarkan diri secara tertib dengan berjalan kaki menuju kawasan Semanggi, didahului mobil komando. Mereka berjalan sambil berpegangan tangan sebagai bentuk solidaritas dan menjaga kebersamaan di antara peserta aksi.

Usai massa aksi meninggalkan lokasi, puluhan personel kepolisian bersama petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) langsung melakukan pembersihan di sekitar kawasan depan Gedung DPR RI. Mereka menyapu dan memunguti sampah berupa sisa makanan dan minuman.

Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto masih belum dibuka sepenuhnya karena proses pembersihan masih berlangsung. Namun, sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat mulai terlihat melintas secara terbatas di kawasan tersebut.

Petugas kepolisian yang sejak pagi melakukan pengamanan juga mulai bersiap untuk meninggalkan lokasi. Saat ini, hanya personel lalu lintas yang masih bersiaga di sepanjang Jalan Gatot Subroto.
 

(Awaludin)

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