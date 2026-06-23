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Yusril Prihatin Mahasiswa UBK Diduga Terima Uang Usai Demo

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |16:39 WIB
Yusril Prihatin Mahasiswa UBK Diduga Terima Uang Usai Demo
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra (foto: Okezone)
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JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memberikan tanggapan terkait pengakuan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang menerima uang setelah berunjuk rasa dan bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pada Senin 15 Juni 2026.

Sebagai mantan aktivis, Yusril mengaku sangat prihatin atas kejadian tersebut. Namun di sisi lain, ia juga mengapresiasi mahasiswa UBK yang telah jujur kepada publik dengan mengakui kesalahan dan meminta maaf, agar kejadian serupa tidak terulang.

“Sebagai mantan aktivis mahasiswa, saya sangat prihatin dengan kejadian itu. Tapi kita juga menghargai mereka yang berterus terang, mengakui kesalahan, dan meminta maaf, supaya hal-hal semacam itu tidak terjadi,” kata Yusril di Ombudsman RI, Selasa (23/6/2026).

Ia menegaskan, bahwa dirinya mendukung gerakan mahasiswa sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Menurut Yusril, gerakan mahasiswa merupakan gerakan hati nurani dan moral yang perlu didukung.

“Dan saya mendukung kegiatan mahasiswa itu sebagai gerakan moral yang kita support, serta mendukung kebebasan mereka berekspresi. Kita juga memberikan dukungan seluas-luasnya kepada gerakan mahasiswa sebagai gerakan hati nurani dan moral,” ungkapnya.

 

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