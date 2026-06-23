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7 Tewas Akibat Tabrakan Bus Rombongan Wisata Religi, Begini Kronologi Lengkapnya!

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |03:00 WIB
7 Tewas Akibat Tabrakan Bus Rombongan Wisata Religi, Begini Kronologi Lengkapnya!
7 Tewas Akibat Tabrakan Bus Rombongan Wisata Religi
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SUMUT - Kecelakaan bus travel Darma Putra yang mengangkut 20 penumpang di Jalan Tol Lima Puluh–Indrapura, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, mengakibatkan tujuh orang tewas dan belasan lainnya mengalami luka-luka.

Kronologi bermula saat bus yang membawa rombongan warga Kota Tanjungbalai itu diketahui dalam perjalanan menuju wisata religi di Kabupaten Langkat.

Namun, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut mengalami kecelakaan setelah menabrak truk di jalur tol tersebut.

Akibat kejadian itu, empat orang tewas di lokasi kejadian. Sementara tiga korban lainnya, termasuk sopir bus, tewas saat mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Belasan penumpang lain terluka parah dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batu Bara.

Dua jenazah pasangan suami istri (pasutri) korban kecelakaan bus travel tersebut telah tiba di rumah duka di Jalan Lingkar, Kota Tanjungbalai. Kedatangan jenazah disambut keluarga dan warga sekitar yang berduka atas musibah tersebut.

"Kemudian jam tiga sore meninggal satu orang lagi dan tadi malam ditambah satu orang lagi. Jadi jumlahnya tujuh orang yang meninggal dunia. Selebihnya masih di rumah sakit," ujar Camat Teluk Nibung, Darwansyah, Senin (22/6/2026).

 

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