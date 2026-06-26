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Buronan 'Most Wanted' Asal China Terkait Kasus Online Scam Ditangkap, Begini Tampangnya!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |19:40 WIB
Buronan 'Most Wanted' Asal China Terkait Kasus Online Scam Ditangkap, Begini Tampangnya!
Buronan Most Wanted asal China terkait kasus online scam ditangkap (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
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JAKARTA - Polri menangkap buronan paling dicari (most wanted) asal China, Zheng Rongjing, terkait kasus online scam. Penangkapan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten pada 25 Juni 2026.

"Bahwa subjek diketahui merupakan salah satu buronan yang masuk dalam daftar most wanted dari Interpol Beijing dengan aktivitas yang bersangkutan melakukan tindakan operasi scam di salah satu compound terbesar di Kamboja," kata Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubinter Polri Brigjen Untung Widyatmoko dalam jumpa pers, Jumat (26/6/2026).

Untung menyebut NCB Beijing pada 5 Maret 2026 telah mengajukan permintaan untuk melakukan pencarian keberadaan dan penangkapan terhadap Zheng Rongjing.

"Yang bersangkutan merupakan pemain besar dari tindak pidana online scam," ujarnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan koordinasi, kata Untung, Zheng memasuki wilayah Indonesia pada Rabu, 24 Juni 2026, pukul 23.50 WIB menggunakan maskapai AirAsia QZ475 dan mendarat di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta.

"Sesaat setelah mendarat, kemudian kami dengan dibantu rekan-rekan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, rekan-rekan dari Ditjen Imigrasi, melakukan penangkapan dan mengamankan yang bersangkutan. Penangkapan ini merupakan kolaborasi dan kerja sama dengan pihak Imigrasi. Selanjutnya, subjek kami amankan di Polda Metro Jaya," ujarnya.

Menurut Untung, usai ditangkap, pihaknya mendalami tujuan kedatangan Zheng ke Indonesia. "Tentunya kalau seorang pemain besar dari online scam datang ke Indonesia, di sini tentunya sudah ada yang siap untuk menampung, di sini tentunya sudah siap infrastrukturnya," ucap Untung.

(Arief Setyadi )

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