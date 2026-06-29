Terungkap! Sindikat Judi Online di Hayam Wuruk Ngaku Perusahaan Teknologi

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap modus operandi sindikat judi online (judol), jaringan internasional yang beroperasi di Plaza Perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat, dalam menyamarkan aktivitas ilegalnya.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra mengatakan, sindikat tersebut menyamarkan kegiatannya dengan mengaku sebagai perusahaan teknologi dan pemasaran digital.

"Menyamarkan aktivitas ilegal sebagai perusahaan teknologi dan pemasaran digital," kata Wira kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Wira menjelaskan, para pelaku mengoperasikan ratusan situs judi online dan melakukan promosi melalui berbagai platform media sosial untuk menjaring pemain.