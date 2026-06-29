Isak Tangis Keluarga Korban Kecelakaan Bekasi: Saya Enggak Kuat Anaknya Masih Kecil

JAKARTA - Sebuah truk diduga mengalami rem blong hingga menabrak sejumlah sepeda motor di Simpang Susun Unisma, Kota Bekasi, pada Senin (29/6/2026). Kecelakaan tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

Korban meninggal dunia telah dievakuasi ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi. Pantauan Okezone, pihak keluarga telah menunggu jasad korban di ruang jenazah rumah sakit tersebut.

Tampak dua perempuan yang merupakan istri dan ibu korban menangis histeris atas kepergian orang yang mereka cintai. Korban diketahui meninggalkan anak-anak yang masih berusia kecil.

"Ya Allah, saya enggak kuat. Anaknya masih kecil-kecil," ucap salah seorang anggota keluarga sambil menangis.

Selain satu korban meninggal dunia, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan lima orang mengalami luka-luka dan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit.

"Betul, informasi awal sementara ada satu korban meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka," kata Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Gefri Agitia.