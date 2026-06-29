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Pramono Bakal Bangun 11 Rusun Baru Pakai APBD

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |20:19 WIB
Pramono Bakal Bangun 11 Rusun Baru Pakai APBD
Rusun di DKI Jakarta (foto: Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, akan membangun 11 rumah susun (rusun) baru pada 2027. Pembangunan tersebut akan dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Yang rusun 11 anggarannya dari APBD dan kita segera mulai dua rusun di awal," kata Pramono saat ditemui di Jakarta Barat, Senin (29/6/2026).

Pramono mengatakan, pembangunan rusun baru dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat Jakarta yang terus meningkat. Karena itu, Pemprov DKI berkomitmen menyediakan hunian yang layak bagi warga.

"Jadi itu untuk menambah rusun-rusun baru karena memang kebutuhan itu ada," ujarnya.

Selain mengandalkan APBD, program pembangunan rusun juga akan dikerjakan melalui kerja sama dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Dan kami juga bekerja sama dengan Kementerian Perumahan di pemerintah pusat untuk di tempat-tempat yang lainnya," ucapnya.

 

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