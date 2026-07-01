Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Batu Bara Kukar, KPK Telusuri Dugaan Gratifikasi di Balik Aset Japto Soerjosoemarno 

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |08:11 WIB
Kasus Batu Bara Kukar, KPK Telusuri Dugaan Gratifikasi di Balik Aset Japto Soerjosoemarno 
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga sejumlah aset yang berada dalam penguasaan Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dalam perkara korupsi sektor batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur.

Dugaan tersebut mencuat setelah penyidik kembali memeriksa Japto sebagai saksi dalam pengembangan perkara gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, pada Selasa (30/6/2026).

Juru Bicara KPK menjelaskan, pemeriksaan terhadap Japto masih berfokus pada dugaan gratifikasi yang berasal dari pembayaran per metrik ton batu bara di wilayah Kukar.

Penyidik saat ini juga tengah mengelompokkan (clustering) sejumlah aset yang telah disita dari penguasaan Japto untuk menelusuri keterkaitannya dengan para tersangka dalam perkara tersebut.

"Sebelumnya dari saksi saudara JPT sejumlah aset sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik. Tentu ini juga dibutuhkan untuk meng-clustering aset-aset itu, diduga berkaitan dengan tersangka siapa saja. Karena kemudian KPK mengembangkan perkara ini dengan penetapan tiga tersangka korporasi, sehingga nanti akan lebih jelas aset-aset itu berkaitan dengan tersangka yang mana," ujarnya, Rabu (1/7/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227488//bupati_kuansing_dan_sekda_akhirnya_menyerahkan_diri-7Kz5_large.jpg
Breaking News! Bupati Kuansing dan Sekda Akhirnya Menyerahkan Diri ke KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227441//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-XHsi_large.jpg
KPK Gandeng Polda Riau Cari Bupati dan Sekda Kuansing Usai OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227447//korupsi-yP1q_large.jpg
OTT Kuansing, KPK Sita Mobil Diduga Dipakai untuk Suap Jabatan Sekda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227428//majelis_hakim_dugaan_korupsi_pengadaan_laptop_chromebook-onF9_large.jpg
Hakim Sebut Kerugian Negara dalam Kasus Chromebook Capai Rp1,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227419//jpu-F8nH_large.jpg
Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara, JPU: Keadilan bagi Siswa di Seluruh Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227389//japto_soerjosoemarno-5PyR_large.jpg
Diperiksa KPK Hampir 6 Jam, Ketum PP Japto Soerjosoemarno Bungkam!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement