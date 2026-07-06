Tragedi Berdarah 3 Polisi Tewas di Kalteng, Ini Identitas dan Peran Pelaku yang Ditangkap

JAKARTA - Tiga orang yang diduga pelaku penyerangan terkait penggerebekan bandar narkoba yang mengakibatkan tiga polisi gugur di Desa Tumbang Kalemei, Katingan, Kalimantan Tengah, ditangkap.

Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono menjelaskan bahwa ketiga pria berinisial R, S, dan N berdasarkan hasil penyidikan akhirnya ditangkap di wilayah Katingan Tengah.

“(Ditangkap) S, N , R sekitar Katingan Tengah,” kata Dodik saat dikonfirmasi pada Senin (6/7/2026).

Dodik menyampaikan dari hasil pemeriksaan, ketiganya diduga terlibat penyerangan yang berujung tewasnya tiga anggota polisi saat upaya penggerebekan bandar narkoba. “Menyerang dengan parang dan turut serta,” ujarnya.

Namun demikian, Dodik belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan detail peran dari ketiga pelaku. Namun ia menjamin akan memproses para pelaku sampai tuntas. “Ada yang tersangka ada yang masih pendalaman,” pungkasnya.