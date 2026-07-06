JAKARTA - Tiga orang yang diduga pelaku penyerangan terkait penggerebekan bandar narkoba yang mengakibatkan tiga polisi gugur di Desa Tumbang Kalemei, Katingan, Kalimantan Tengah, ditangkap.
Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono menjelaskan bahwa ketiga pria berinisial R, S, dan N berdasarkan hasil penyidikan akhirnya ditangkap di wilayah Katingan Tengah.
“(Ditangkap) S, N , R sekitar Katingan Tengah,” kata Dodik saat dikonfirmasi pada Senin (6/7/2026).
Namun demikian, Dodik belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan detail peran dari ketiga pelaku. Namun ia menjamin akan memproses para pelaku sampai tuntas. “Ada yang tersangka ada yang masih pendalaman,” pungkasnya.