Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tragedi Berdarah 3 Polisi Tewas di Kalteng, Ini Identitas dan Peran Pelaku yang Ditangkap

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |16:10 WIB
Tragedi Berdarah 3 Polisi Tewas di Kalteng, Ini Identitas dan Peran Pelaku yang Ditangkap
Ilustrasi Tersangka/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Tiga orang yang diduga pelaku penyerangan terkait penggerebekan bandar narkoba yang mengakibatkan tiga polisi gugur di Desa Tumbang Kalemei, Katingan, Kalimantan Tengah, ditangkap.

Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono menjelaskan bahwa ketiga pria berinisial R, S, dan N berdasarkan hasil penyidikan akhirnya ditangkap di wilayah Katingan Tengah.

“(Ditangkap) S, N , R sekitar Katingan Tengah,” kata Dodik saat dikonfirmasi pada Senin (6/7/2026).

Dodik menyampaikan dari hasil pemeriksaan, ketiganya diduga terlibat penyerangan yang berujung tewasnya tiga anggota polisi saat upaya penggerebekan bandar narkoba. “Menyerang dengan parang dan turut serta,” ujarnya.

Namun demikian, Dodik belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan detail peran dari ketiga pelaku. Namun ia menjamin akan memproses para pelaku sampai tuntas. “Ada yang tersangka ada yang masih pendalaman,” pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/338/3218781/polri-2Gue_large.jpg
Peran Pencuri Motor yang Tembak Mati Intel Polda Lampung Bripka Arya Supena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/340/3217481/polri-Dd9L_large.jpg
Kronologi Lengkap Intel Polda Lampung Tewas Ditembak Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/340/3217479/polri-kVpU_large.jpg
Bripka Arya Tewas Ditembak Maling Motor, Kapolda Lampung: Polri Kehilangan Putra Terbaiknya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/340/3212613/polri-VqnE_large.jpg
Kronologi Lengkap Meninggalnya Bripda Natanael yang Diduga Dianiaya Senior di Polda Kepri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/340/3203089/polri-htTB_large.jpg
Tragis! Bripda Dirja Pratama Tewas Diduga Dikeroyok Senior di Barak, Baru 1 Tahun Jadi Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/340/3183756/pembunuhan-6Yc7_large.jpg
Tragis! Polisi Ingin Latih Atlet Paralayang Tewas Dibunuh PNS TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement