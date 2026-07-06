Razman Nasution Masuk Penjara, Hotman: Aku Ingin Dia Tidur Sama Pencopet dan Pemerkosa!

JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea puas setelah Razman Arif Nasution dipidana. Hotman juga menegaskan menolak ajakan berdamai, karena Razman telah memiliki banyak kesempatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut sebelum perkara bergulir hingga berujung vonis.

"Berdamai nenekmu! Kamu ada kesempatan banyak, sesudah kau kalah baru berdamai," kata Hotman, Senin (6/7/2026).

Hotman juga menyinggung status Razman yang menurutnya sudah tidak dapat berpraktik sebagai advokat setelah berita acara sumpahnya dibekukan. Ia kemudian mengaitkan hal itu dengan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Razman.

"Itu karena apa? Lawan gue! Habis itu kau dipidana 18 bulan karena lawan gue. Jadi mikir-mikirlah siapa lawanmu," ujarnya.

Hotman mengaku memang merasakan kepuasan karena orang yang menurutnya telah berbuat salah telah dijatuhi hukuman. Hotman mengatakan kepuasan itu muncul karena dirinya sempat merasa difitnah. Ia mengaku tuduhan tersebut turut berdampak kepada keluarganya.

"Ya pasti puaslah. Lu udah dilecehkan, artinya orang yang telah berbuat telah dihukum. Ya pasti puaslah," katanya.