Bertemu Prabowo, PM India Berbagi Solusi soal Program 'Makan Siang'

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mengaku berbagi solusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan program "Makan Siang". Sebagai informasi, India menerapkan program ini dengan memberikan makan siang gratis kepada para siswa di sekolah. Program ini mirip dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Prabowo.

"Kami telah berbagi solusi dengan Indonesia mengenai 'Skema Makan Siang Sekolah' (Mid-day Meal) dan 'Sistem Distribusi Publik' kami. Sekarang kami membawa kerja sama ini ke tingkat berikutnya," kata Modi dalam pernyataan pers bersama Presiden Prabowo, Selasa (7/7/2026).

Modi menyebutkan India dan Indonesia sama-sama memiliki prioritas utama untuk mengentaskan kemiskinan. "Bagi India dan Indonesia, mengentaskan kemiskinan dan menyalurkan manfaat skema kesejahteraan kepada warga negara adalah prioritas utama," ujar dia.

Di sisi lain, Modi mengatakan India dan Indonesia juga menjalin kerja sama di bidang kesehatan. "Melalui kesepakatan hari ini, obat-obatan India yang berkualitas tinggi dan terjangkau akan tersedia dengan lebih mudah bagi warga Indonesia. Kami juga akan berkontribusi dalam pembangunan kapasitas dokter dan tenaga kesehatan Indonesia," ungkapnya.

Terkait ketahanan pangan, lanjut dia, India juga akan membantu mengembangkan teknologi pendukungnya. "Pasokan benih gandum yang dikembangkan di India akan semakin memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Kita juga akan saling berbagi praktik terbaik dalam pertanian berkelanjutan dan agro-teknologi," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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