Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Prabowo, PM India Berbagi Solusi soal Program 'Makan Siang'

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |17:06 WIB
Bertemu Prabowo, PM India Berbagi Solusi soal Program 'Makan Siang'
Presiden Prabowo Subianto dan PM India Narendra Modi (Foto: Biro Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mengaku berbagi solusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan program "Makan Siang". Sebagai informasi, India menerapkan program ini dengan memberikan makan siang gratis kepada para siswa di sekolah. Program ini mirip dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Prabowo.

"Kami telah berbagi solusi dengan Indonesia mengenai 'Skema Makan Siang Sekolah' (Mid-day Meal) dan 'Sistem Distribusi Publik' kami. Sekarang kami membawa kerja sama ini ke tingkat berikutnya," kata Modi dalam pernyataan pers bersama Presiden Prabowo, Selasa (7/7/2026).

Modi menyebutkan India dan Indonesia sama-sama memiliki prioritas utama untuk mengentaskan kemiskinan. "Bagi India dan Indonesia, mengentaskan kemiskinan dan menyalurkan manfaat skema kesejahteraan kepada warga negara adalah prioritas utama," ujar dia.

Di sisi lain, Modi mengatakan India dan Indonesia juga menjalin kerja sama di bidang kesehatan. "Melalui kesepakatan hari ini, obat-obatan India yang berkualitas tinggi dan terjangkau akan tersedia dengan lebih mudah bagi warga Indonesia. Kami juga akan berkontribusi dalam pembangunan kapasitas dokter dan tenaga kesehatan Indonesia," ungkapnya.

Terkait ketahanan pangan, lanjut dia, India juga akan membantu mengembangkan teknologi pendukungnya. "Pasokan benih gandum yang dikembangkan di India akan semakin memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Kita juga akan saling berbagi praktik terbaik dalam pertanian berkelanjutan dan agro-teknologi," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228663/prabowo-VY2r_large.jpg
Prabowo Anugerahkan Bintang Adipura ke PM India Narendra Modi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/338/3228649/pramono-ub8P_large.jpg
Pramono Kaji Tarif Transjakarta Naik Jadi Rp5.000, Transjabodetabek Rp10.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228646/prabowo-uFaN_large.jpg
Semalam, Prabowo dan Eks PM Inggris Tony Blair Tukar Pikiran di Kertanegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228622/prabowo-dtPX_large.jpg
Prabowo-PM India Bakal Teken 8 Kerja Sama, Pertahanan hingga Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/337/3228576/prabowo-TEMl_large.jpg
Momen Jet Tempur Kawal Kedatangan PM India saat Memasuki Langit Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/337/3228579/prabowo-lfNP_large.jpg
Prabowo Antar Keberangkatan PM Singapura ke Halim, Momen Penuh Keakraban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement