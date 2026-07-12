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Gempa M5,3 Guncang Waikabubak NTT, Tak Berpotensi Tsunami 

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |21:06 WIB
Gempa M5,3 Guncang Waikabubak NTT, Tak Berpotensi Tsunami 
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,3 mengguncang wilayah Waikabubak, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Minggu (12/7/2026) pukul 20.20 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa tercatat berada sekitar 2 kilometer ke arah barat daya dari Waikabubak. Sementara itu, gempa tersebut memiliki kedalaman 13 kilometer.

"#Gempa Mag:5.3, 12-Jul-26 20:20:25 WIB, Lok:9.65 LS,119.37 BT (2 km BaratDaya WAIKABUBAK-NTT), Kedlmn:13 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG," tulis akun media sosial X @infoBMKG.

Hingga saat ini belum diketahui dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Namun, warga Waikabubak dan sekitarnya diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

"Disclaimer ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Gempa NTT BMKG gempa
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