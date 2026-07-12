Gempa M5,3 Guncang Waikabubak NTT, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,3 mengguncang wilayah Waikabubak, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Minggu (12/7/2026) pukul 20.20 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa tercatat berada sekitar 2 kilometer ke arah barat daya dari Waikabubak. Sementara itu, gempa tersebut memiliki kedalaman 13 kilometer.

"#Gempa Mag:5.3, 12-Jul-26 20:20:25 WIB, Lok:9.65 LS,119.37 BT (2 km BaratDaya WAIKABUBAK-NTT), Kedlmn:13 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG," tulis akun media sosial X @infoBMKG.

Hingga saat ini belum diketahui dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Namun, warga Waikabubak dan sekitarnya diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

"Disclaimer ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.