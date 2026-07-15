Sampaikan Belasungkawa, Menlu RI Tekankan Peran Sheikh Hamad bagi Persahabatan Indonesia-Qatar

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir Qatar periode 1995–2013. Ucapan duka cita disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam keterangannya di Kedutaan Besar Negara Qatar, Jakarta, pada Rabu (15/7/2026).

“Innalillahi wa innailaihi rojiun. Kita semua menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Father Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani,” ujar Sugiono.

Sugiono menyampaikan bahwa Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani merupakan sosok penting di balik pembangunan dan transformasi Qatar menjadi negara yang memiliki pengaruh besar di dunia. Selain itu, Menlu menilai Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani juga memiliki peran besar dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Qatar.

“Beliau adalah seorang pemimpin yang mampu membuat Qatar menjadi sebuah negara yang sangat berpengaruh. Tentu saja dalam kaitannya dengan Indonesia, beliau berperan besar dan aktif dalam menciptakan hubungan yang erat antarkedua negara, yang saat ini diteruskan oleh Emir (saat ini) dan Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sugiono menyampaikan doa bagi mendiang Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani serta seluruh masyarakat Qatar. “Kami berdoa semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT, dan berharap seluruh rakyat Qatar diberi kekuatan serta terus terinspirasi oleh kepemimpinan dan perjuangan beliau,” ujarnya.

Lebih lanjut, dalam konteks hubungan bilateral Indonesia dan Qatar, Menlu Sugiono berharap kerja sama kedua negara dapat terus berkembang dan semakin erat. Menurutnya, Qatar merupakan mitra strategis bagi Indonesia dalam mewujudkan berbagai tujuan bersama.

“Saya kira seperti yang sudah berjalan, hubungan ini akan terus harmonis. Dan saya kira Qatar juga memiliki peran yang strategis dalam rangka bekerja sama untuk bisa mencapai semua tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah kita,” pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

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