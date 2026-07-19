Viral Wanita Disekap dan Dianiaya Pacar di Bekasi, Pelaku Berhasil Ditangkap!

JAKARTA - Polisi menangkap HSLT, pria yang diduga melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya, TS, di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

“Benar, pelaku utama berinisial HSLT telah ditangkap dan saat ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Minggu (19/7/2026).

Namun Budi belum bicara lebih jauh terkait penangkapan pelaku. Dia mengatakan, perkembangan lebih lanjut mengenai perkara akan disampaikan oleh Polres Metro Bekasi.

“Perkembangan lebih lanjut terkait perkara tersebut akan disampaikan dalam rilis Polres Metro Bekasi pada Senin,” ujarnya.

Sebelumnya, Polres Metro Bekasi telah lebih dulu menangkap satu orang yang diduga ikut membantu penganiayaan tersebut.

Peristiwa ini menyita perhatian publik setelah video korban dengan wajah terluka dan tubuh dipenuhi lebam beredar luas di media sosial. Dalam video viral itu, korban diduga menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan oleh kekasihnya.