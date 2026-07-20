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Prabowo Sebut Sering Mendapat Kritik soal MBG Dianggap Pemborosan

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |16:34 WIB
Prabowo Sebut Sering Mendapat Kritik soal MBG Dianggap Pemborosan
Prabowo Sebut Sering Mendapat Kritik soal MBG
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat kritik terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program yang ditujukan bagi anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia (lansia) justru dinilai sebagai pemborosan, sementara kebocoran kekayaan negara yang terjadi selama puluhan tahun tidak banyak dipersoalkan.

Hal itu diutarakan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya menjamin kebutuhan pangan rakyat. Ia menilai pemenuhan pangan merupakan pondasi utama keberlangsungan sebuah bangsa.

“Setiap perekonomian itu pasti diukur dan kita punya ukuran, kita bertanya apakah bangsa itu bisa memberi pangna, memberi makan untuk rakyatnya, itu yang jadi ukuran, untuk apa kita punya NKRI kalau kita tidak bisa memberikan dasar dari sebuah peradaban, yang paling dasar adalah memberi makan, pangan,” kata Prabowo.

“Kalau ada orang-orang pintar bahwa ada yang lebih penting dari perut yang lapar ya saya persilahkan saudara-saudara, yang saya tahu dari sejarah ribuan tahun peradaban manusia tidak ada masyarakat yang bertahan tanpa pangan, punah, peradaban punah kalau tidak makan,” lanjutnya.

Pemerintah kata dia, terus berupaya memastikan harga pangan tetap terkendali, pupuk tersedia dengan harga terjangkau bagi petani, serta anak-anak sekolah memperoleh makanan bergizi melalui program MBG.

“Kita bertanya sekarang, apakah harga pangan terkendali, apakah pupuk tersedia untuk petani, dengan harga yang terjangkau, kita bertanya apakah sekolah memperoleh makanan bergizi di sekolah,” ujarnya.

 

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