Laporan Media: AS Rencanakan Operasi Militer "Tercanggih" untuk Curi Stok Uranium Iran

WASHINGTON - Pentagon sedang mempertimbangkan apa yang berpotensi menjadi "operasi paling canggih dalam sejarah militer" untuk merebut persediaan uranium yang diperkaya Iran, demikian dilaporkan New York Post mengutip sumber yang mengetahui masalah ini. Menurut sumber tersebut, rencana itu akan mengirim ribuan pasukan darat untuk menyerbu situs nuklir yang sangat terlindungi, dengan tim kecil komando elite yang ditugaskan untuk pengambilan sebenarnya.

Lokasi pasti uranium yang diperkaya Iran – yang bisa menjadi kunci untuk menciptakan senjata nuklir – masih belum jelas. Teheran memiliki empat fasilitas nuklir utama di Fordo, Natanz, Isfahan, dan Gunung Pickaxe, dengan tiga fasilitas pertama menjadi sasaran serangan AS-Israel tahun lalu. Dari perkiraan 440 kg uranium yang diperkaya, sekitar 200 kilogram diyakini disimpan di terowongan dalam di luar Isfahan, dengan jumlah tambahan diperkirakan berada di Natanz.

“Saya enggan mengatakannya, tetapi saya pikir cara yang paling mungkin untuk menyingkirkan material nuklir Iran, setidaknya yang mereka miliki saat ini, adalah melalui operasi militer karena negosiasi tidak berjalan dengan cepat,” kata Joseph Rodgers, Wakil Direktur Center for Strategic and International Studies, kepada New York Post. Ia menyebut serangan yang direncanakan tersebut berpotensi menjadi “operasi paling canggih dalam sejarah militer,” merujuk pada logistik operasi jauh di dalam wilayah musuh sambil menjaga beberapa situs sensitif.

“Ini akan menjadi operasi yang berat secara logistik dan sulit di lingkungan yang diperebutkan,” tambah Rodgers. “Militer Iran cukup hancur, tetapi mereka masih lebih canggih daripada pasukan Kuba yang menjaga [pemimpin Venezuela Nicolas] Maduro.”

The New York Times melaporkan bulan lalu bahwa sebagian besar uranium Iran diyakini terkubur begitu dalam sehingga bahkan bom penghancur bunker terkuat Amerika pun mungkin gagal menghancurkannya, memperingatkan bahwa serangan pengambilan akan membawa risiko besar karena uranium dapat menjadi sangat beracun jika terkena kelembapan.

(Rahman Asmardika)

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