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KPK Panggil Plt. Bupati Sukoharjo Eko Sapto dan 7 Saksi terkait Kasus Etik Suryani

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |18:05 WIB
KPK Panggil Plt. Bupati Sukoharjo Eko Sapto dan 7 Saksi terkait Kasus Etik Suryani
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan Plt. Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo untuk menjalani pemeriksaan pada Rabu (29/7/2026). Pemanggilan itu terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan TPK terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Pemanggilan Eko ini bersamaan dengan tujuh saksi lain, yakni Tri Tuti Rahayu selaku Kepala Dinas Kesehatan, Agus Suprapto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Budi Santoso selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Saksi lainnya adalah Budi Susetyo selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Danie Sulistiyaningrum selaku Ajudan Bupati Sukoharjo 2019/2020, Erwan Triawan selaku swasta, dan Feriyanti Suminto selaku Staf Ahli Bupati.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kota Surakarta," ujarnya.

Kendati demikian, Budi belum mengungkapkan materi apa yang akan digali dari keterangan delapan saksi tersebut.

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