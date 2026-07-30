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Prabowo Minta Gubernur hingga Panglima Turun Cek Kebersihan: Jangan Jadi Jenderal Salon

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |17:03 WIB
Prabowo Minta Gubernur hingga Panglima Turun Cek Kebersihan: Jangan Jadi Jenderal Salon
Presiden Prabowo Subianto.
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta kepala daerah hingga jajaran TNI-Polri turun langsung memastikan kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing. Menurutnya, pemimpin yang baik harus rutin mengecek kondisi sungai, kali, hingga permukiman, bukan hanya menerima laporan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam acara Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan Penyaluran KUR Perumahan senilai Rp880 miliar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Prabowo menegaskan kebersihan lingkungan harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat TNI-Polri, hingga masyarakat.

“Kita harus bertekad membersihkan semua kota kita. Membersihkan semua kali kita. Membersihkan semua sungai kita,” kata Prabowo.

Ia meminta gubernur, bupati, wali kota, Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, Kapolres, hingga Kapolsek rutin turun ke lapangan untuk memastikan lingkungan tetap bersih.

“Gubernur yang hebat, Bupati yang hebat, Wali Kota yang hebat, Pangdam yang hebat, Kapolda yang hebat, Danrem, Dandim, Kapolres, Kapolsek, mereka yang harus tiap hari, tiap hari mengecek, mengecek sungai, mengecek kali. Itu baru kau pemimpin yang hebat,” ujarnya.

 

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