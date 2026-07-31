Pemerintah Minta Seluruh Kepala Daerah Percepat Penanggulangan TBC

Pemerintah Minta Seluruh Kepala Daerah Percepat Penanggulangan TBC

JAKARTA – Percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) membutuhkan kepemimpinan kepala daerah yang kuat serta kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Pasalnya, TBC bukan semata persoalan kesehatan, melainkan isu pembangunan yang memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

“Pemda harus memanfaatkan pengalaman berbagai negara yang sukses menekan angka TBC,” ujar Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA, saat Rakor Fasilitasi Teknis Intervensi Kewilayahan dalam Penanggulangan Tuberkulosis, dikutip, Jumat (31/7/2026).

Menurutnya, tidak ada negara yang berhasil mengendalikan TBC hanya melalui layanan kesehatan. Keberhasilan tersebut lahir dari perpaduan kepemimpinan yang kuat, tata kelola yang efektif, inovasi, pembiayaan yang memadai, serta kolaborasi lintas sektor.

Safrizal juga membagikan pengalamannya saat menjabat sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional.

Menurutnya, keberhasilan Indonesia mengendalikan pandemi menjadi bukti bahwa tantangan besar dapat diatasi melalui kepemimpinan yang kuat, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat.

“Pengalaman penanganan Covid-19 membuktikan bahwa ketika seluruh unsur pemerintah bergerak dalam satu komando, didukung kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, tantangan sebesar apa pun dapat dihadapi bersama. Semangat kolaborasi yang sama harus kita hadirkan dalam percepatan penanggulangan TBC,” ujar Safrizal.