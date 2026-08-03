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2 Helikopter Pemadam Kebakaran Tabrakan di Yunani, Dua Orang Tewas

Awaludin , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |07:54 WIB
2 Helikopter Pemadam Kebakaran Tabrakan di Yunani, Dua Orang Tewas
2 Helikopter Pemadam Kebakaran Tabrakan di Yunani (foto: dok X)
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ATHENA - Dua helikopter pemadam kebakaran bertabrakan saat menjalankan misi memadamkan kebakaran hutan di Yunani. Insiden yang terjadi di wilayah Attica bagian barat itu menewaskan dua orang, sementara dua lainnya berhasil selamat.

Dilansir dari bnonews, Senin (3/8/2026). Menurut laporan media lokal, kecelakaan terjadi pada Minggu 2 Agustus 2026 sore di dekat Psatha, Attica. Kedua helikopter jenis Bell tersebut tengah dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan yang sejak pagi melanda wilayah Attica dan Boeotia.

Rekaman video yang beredar memperlihatkan kedua helikopter terbang dalam jarak berdekatan sebelum akhirnya bertabrakan di udara. Benturan tersebut membuat puing-puing berhamburan, sementara salah satu helikopter terbakar lalu jatuh ke tanah. Helikopter lainnya masih dapat tetap mengudara.

Media Yunani, Proto Thema, melaporkan dua korban tewas adalah seorang pilot berkewarganegaraan Denmark dan seorang petugas penghubung asal Yunani yang berada di salah satu helikopter.

Sementara itu, pilot berkewarganegaraan Inggris dan koordinator asal Yunani yang berada di helikopter kedua dilaporkan selamat dari insiden tersebut.

 

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