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Ramalan Cuaca, Mayoritas Wilayah Jabodetabek Cerah Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |05:01 WIB
Ramalan Cuaca, Mayoritas Wilayah Jabodetabek Cerah Hari Ini
Cuaca cerah (Foto: Ilustrasi/Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar cuaca wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) cerah pada Selasa, 11 Agustus 2026. 

Hujan ringan diprakirakan hanya terjadi di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, sementara Tangerang Selatan diprediksi berawan, demikian dilansir dari laman BMKG.

Cuaca cerah diprakirakan terjadi di seluruh wilayah DKI Jakarta, seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Untuk wilayah Bogor, BMKG memprakirakan hujan ringan terjadi di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Kondisi ini berbeda dengan wilayah Bekasi yang diprediksi cerah.

Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi diprakirakan mengalami cuaca cerah. Sementara wilayah Tangerang juga didominasi cuaca cerah.

BMKG memprakirakan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang mengalami cuaca cerah. Adapun Kota Tangerang Selatan diprediksi berawan.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG cuaca
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