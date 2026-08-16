Korban Meninggal Gempa Kolombia Meningkat Menjadi 294 Orang

BOGOTA - Jumlah korban tewas akibat gempa bumi di Kolombia meningkat menjadi 294 orang, demikian disampaikan oleh Unit Nasional untuk Manajemen Risiko Bencana (UNGRD) pada Sabtu (15/8/2026) melalui platform media sosial X. Angka tersebut—yang tercatat per pukul 06.30 waktu setempat (11.30 GMT)—menunjukkan penambahan enam orang dibandingkan jumlah korban pada Jumat (14/8/2026).

UNGRD menyatakan bahwa 3.935 orang mengalami luka-luka dan 320 orang masih dinyatakan hilang.

Tim pencarian dan penyelamatan terus melanjutkan operasi mereka sementara pihak berwenang berupaya menemukan korban hilang, memberikan bantuan medis, dan menilai kerusakan akibat bencana tersebut.

UNGRD mengoordinasikan respons darurat nasional serta mengumpulkan informasi dari pihak berwenang dan badan-badan darurat sembari para pejabat menilai dampak gempa.

Jumlah orang yang dilaporkan hilang tetap menjadi fokus utama upaya penyelamatan, dengan tim darurat yang terus berupaya melacak keberadaan mereka.

Pihak berwenang juga sedang menilai kerusakan infrastruktur dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat seiring berlanjutnya operasi penanganan bencana.

Layanan darurat telah mengerahkan personel dan sumber daya, sementara pemerintah daerah membantu warga dan mengoordinasikan upaya pemberian bantuan.

Tim penanganan bencana berupaya mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan paling mendesak masyarakat, sementara pihak berwenang terus mengumpulkan informasi mengenai tingkat kerusakan.