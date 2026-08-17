Presiden Prabowo: Dirgahayu Republik Indonesia, Berdaulat, Adil dan Makmur

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pesan tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, @prabowo.

“Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur,” tulis Prabowo. Unggahan tersebut menampilkan latar belakang Istana Merdeka dengan tulisan peringatan HUT ke-81 RI.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin Ziarah Nasional dan Renungan Suci dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (16/8/2026) malam.

Upacara tersebut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta sejumlah undangan lainnya.

Setibanya di TMPNU Kalibata, Prabowo berjalan menuju lokasi upacara. Ia didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Dalam rangkaian upacara, Prabowo meletakkan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Ia kemudian memimpin mengheningkan cipta untuk mengenang jasa dan arwah para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia.

“Marilah kita menundukkan kepala kita, mengenang jasa dan arwah para pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raganya untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai,” kata Prabowo saat memimpin Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci di TMP Kalibata.