Prakiraan Cuaca Jakarta pada HUT Ke-81 RI: Cerah Sepanjang Hari

JAKARTA - Cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta diprediksi cerah pada Senin (17/8/2026), bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi cerah diprediksi terjadi di enam wilayah administrasi Jakarta, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 25-33 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 51-91 persen.

Di Kepulauan Seribu, cuaca diprakirakan cerah dengan suhu 27-28 derajat Celsius dan kelembapan 77-82 persen. Sementara itu, Jakarta Pusat diprediksi cerah dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 62-89 persen. Untuk Jakarta Utara, BMKG memperkirakan cuaca cerah dengan suhu 26-29 derajat Celsius serta kelembapan 71-86 persen.

Jakarta Barat juga diprediksi cerah dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 61-91 persen. Adapun Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan suhu udara tertinggi, yakni mencapai 33 derajat Celsius. Cuaca diprediksi cerah dengan suhu 25-33 derajat Celsius dan kelembapan 51-90 persen. Sementara Jakarta Timur diprakirakan cerah dengan suhu 25-32 derajat Celsius serta kelembapan 54-91 persen.

Dengan kondisi cuaca tersebut, masyarakat yang hendak mengikuti rangkaian perayaan HUT ke-81 RI di berbagai lokasi di Jakarta tetap disarankan mempersiapkan kebutuhan sesuai kondisi cuaca, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

(Awaludin)

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