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HUT ke-81 RI, 1.500 Drone hingga Kembang Api Bakal Meriahkan Langit Jakarta

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |06:35 WIB
HUT ke-81 RI, 1.500 Drone hingga Kembang Api Bakal Meriahkan Langit Jakarta
Drone (foto: dok Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah menyiapkan berbagai pertunjukan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI yang digelar di sejumlah lokasi di Jakarta pada 17 Agustus 2026.

Rangkaian pertunjukan tersebut meliputi pertunjukan 1.500 unit drone, immersive show, video mapping 360 derajat, hingga pesta kembang api.

Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif, Dessy Ruhati mengatakan sebanyak 1.500 unit drone akan diterbangkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (Bundaran HI), Jakarta.

Ribuan drone tersebut akan menampilkan belasan visual yang menggambarkan semangat kemerdekaan dan keberagaman Indonesia. Visual yang ditampilkan antara lain Cahaya Nusantara, Keberagaman Nusantara, Perjuangan Kemerdekaan, Proklamasi Kemerdekaan, Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, Logo HUT ke-81 RI, Indonesia Maju, Peta Indonesia, Gotong Royong, Pembangunan, SDM Unggul, Generasi Emas, dan Dirgahayu Republik Indonesia.

“Untuk durasi pertunjukan sekitar 13 sampai dengan 15 menit,” kata Dessy dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).

Selain pertunjukan drone, pemerintah juga menyiapkan berbagai immersive show di sekitar kawasan Bundaran HI dan Monumen Nasional (Monas).

 

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Topik Artikel :
HUT RI Drone HUT Ke-81 RI
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